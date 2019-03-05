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19:24   5 Марта 2019
Россия

ЛДПР предложила ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

ЛДПР предложила ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

Члены партии ЛДПР Александр Шерин и Кирилл Черкасов выдвинули законодательную инициативу, согласно которой в России должны ввести ежемесячное федеральное пособие на каждого ребенка в возрасте до 14 лет в размере, составляющем не менее половины прожиточного минимума по России. Об этом стало известно 5 марта из размещенной информации в базе данных Госдумы. 

Согласно пояснительной записке, закон предполагает введение пособия по уходу за ребенком, сумма которого составляет не менее половины уровня прожиточного минимума в РФ (половина прожиточного минимума в РФ составляет 5222 рубля). Также пособие будет автоматически индексироваться.

Авторы идеи подчеркнули, что на сегодняшний день размер выплат устанавливает каждый регион. Пояснительная записка, ссылаясь на информацию Минтруда, указала, что в прошлом году размер такой выплаты колебался от 90 рублей на Алтае до 4,3 тысяч рублей в Подмосковье. 

Эта инициатива предполагает долгосрочную перспективу. Ее внедрение будет сильно затратным для бюджета страны, однако, по мнению авторов, в этом случае цель оправдывает средства. Они отметили, что здоровые взрослые люди с должным воспитанием, образованием и семейным уходом принесут больший доход бюджету и российской экономике, чем обозначенные на реализацию проекта затраты. 

Похожую инициативу депутаты от фракции ЛДПР выдвигали три года назад. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#лдпр #политика #законодательная инициатива

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