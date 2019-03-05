Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей

Американская компания Google исправила ошибку при отображении российского Крыма на картах у некоторых пользователей из России.

Ранее в Госдуме началась проверка из-за неправильного указания территориальной принадлежности полуострова Крым на картах Google. Председатель ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам пригласить представителя компании.

Google признала, что «небольшое количество» пользователей могли видеть «некорректную информацию». Отмечалось, что Крым не отображался как российский у нескольких пользователей iPhone. Представитель компании пояснил, что проблема носила чисто технический характер без политической подоплеки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google, в компании исправили недочеты. Также там пояснили, что отображение «спорных территорий» на картах происходит согласно местному законодательству.