Турция и США улучшили взаимное военное сотрудничество

Вашингтон и Анкара улучшили взаимное военное сотрудничество за прошлый год. Об этом стало известно 5 марта от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерала США Кертиса Скапарротти.

Военачальник США отметил, что между странами присутствуют некоторые недопонимания и об этом можно прочитать в газетах. Однако обе страны ведут откровенные диалоги и успешно обеспечивают взаимные интересы. Так Скапарротти прокомментировал отношения с Турцией в ходе слушаний в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Он подчеркнул, что отношения по военным каналам за минувший год улучшились.