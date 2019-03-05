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19:05   5 Марта 2019
Весь мир

Турция и США улучшили взаимное военное сотрудничество

Турция и США улучшили взаимное военное сотрудничество

Вашингтон и Анкара улучшили взаимное военное сотрудничество за прошлый год. Об этом стало известно 5 марта от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерала США Кертиса Скапарротти. 

Военачальник США отметил, что между странами присутствуют некоторые недопонимания и об этом можно прочитать в газетах. Однако обе страны ведут откровенные диалоги и успешно обеспечивают взаимные интересы. Так Скапарротти прокомментировал отношения с Турцией в ходе слушаний в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Он подчеркнул, что отношения по военным каналам за минувший год улучшились. 

«Мне кажется, у нас налажены хорошие, откровенные отношения», — добавил генерал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #турция #политика

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