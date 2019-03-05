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19:11   5 Марта 2019
Россия

Группа «Аэрофлот» планирует получить 23 самолета в 2019 году

Группа «Аэрофлот» планирует получить 23 самолета в 2019 году

Парк группы компаний «Аэрофлот» на конец 2018 года состоял из 366 самолетов. Согласно презентации компании, в 2019 году группа планирует получить 23 новых самолета и вывести из парка 18 воздушных судов. Следовательно, парк пополнится на пять бортов, а количество самолетов увеличится до 371.

Группа «Аэрофлот» планирует получить 23 самолета в 2019 году

Группа включает авиакомпании  — «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». В 2018 году группа компаний «Аэрофлот» перевезла 55,7 миллиона пассажиров и увеличила перевозки на 11,1 процента по сравнению с 2017 годом.

Группа «Аэрофлот» планирует получить 23 самолета в 2019 году

Заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин объяснил, что авиакомпания перевела внутренние рейсы в новый терминал московского аэропорта Шереметьево, чем улучшила качество сервиса. По его словам, «Россия» перевела регулярную программу полетов из Внуково в Шереметьево, чем улучшила стыкуемость рейсов с «Аэрофлотом».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэрофлот #самолет #общество

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