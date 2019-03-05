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Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

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19:08   5 Марта 2019
Весь мир

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

Президент Боливии Эво Моралес считает, что Вашингтон предпринял попытку военной агрессии в Венесуэлии, используя братские государства для провоза через границу неизвестных грузов, которые назвал «гуманитарными».

Эта попытка, по словам Моралеса, провалилась, о чем свидетельствуют реальность и настрой венесуэльского народа. Свое мнение президент Боливии изложил во вторник в своем микроблоге Twiotter.

«Реальность и настрой народа Венесуэлы показывают провал интервенционистского обмана (президента США Дональда) Трампа, который попытался использовать братские государства для так называемой гуманитарной помощи, которая на самом деле скрывала военную агрессию, - написал он, в частности, добавив при этом: - Мир в Венесуэле – это мир во всем регионе».

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

Напомним: в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, назначенный незадолго перед этим спикером Национальной ассамблеи, провозгласил себя президентом страны. Соединенный Штаты и ряд западных стран поспешили признать новый статус Гуаидо. При этом Вашингтон ввел санкции против правительства действующего легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом Россия, Китай и другие государства заявили о поддержки конституционного президента.

В конце февраля Соединенные Штаты попытались доставить в Венесуэлу пять грузовиков неизвестных грузов, которые оппозиция называла гуманитарной помощью. Однако Мадуро заявил, что под видом гумпомощи, США пытаются передать в руки оппозиции оружие для того. Чтобы развязать в стране вооруженный конфликт.

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #венесуэла #боливия #эвоморалес #военнаяагрессия

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