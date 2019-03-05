Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЛДПР предложили ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

ЛДПР предложили ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

 Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе

Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

 Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей
ЛДПР предложили ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

ЛДПР предложили ввести пособие на каждого ребенка в 50% прожиточного минимума

 Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе

Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

Эво Моралес заявил о провале попытки военной агрессии США в Венесуэле

 Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей
18:45   5 Марта 2019
Весь мир

Пентагон рекомендовал не передавать F-35 Турции, если та купит у России С-400

Пентагон рекомендовал не передавать F-35 Турции, если та купит у России С-400

Глава Европейского командования ВС США Кертис Скапаротти заявил, что Пентагон рекомендовал не передавать Турции истребители F-35, если та все же решится купить у России ЗРК С-400.

Ранее США пригрозили Турции «тяжкими последствиями», если Анкара купит у Москвы С-400. Американская сторона предлагала бесплатно поставить один ЗРК Patriot в обмен на отказ турецкой стороны от планов на российскую технику.

О поставках впервые заговорили в 2016 году, а спустя год подписали контракт. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла аванс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#пентагон #турция #с 400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...