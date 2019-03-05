Пентагон рекомендовал не передавать F-35 Турции, если та купит у России С-400

Глава Европейского командования ВС США Кертис Скапаротти заявил, что Пентагон рекомендовал не передавать Турции истребители F-35, если та все же решится купить у России ЗРК С-400.

Ранее США пригрозили Турции «тяжкими последствиями», если Анкара купит у Москвы С-400. Американская сторона предлагала бесплатно поставить один ЗРК Patriot в обмен на отказ турецкой стороны от планов на российскую технику.

О поставках впервые заговорили в 2016 году, а спустя год подписали контракт. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла аванс.