МО РФ обнародовало спутниковые фото новых могил рядом с лагерем «Эр-Рукбан»

Министерство обороны РФ во вторник, 5 марта, обнародовало спутниковые снимки, на которых зафиксировали реальные условия проживания находящихся в лагере беженцев «Эр-Рукбан». По информации МО РФ, большинство построек в лагере — временные, поэтому часть беженцев живет под навесами. Нет складов с продуктами и пунктов питания.

Люди стихийно обмениваются едой и вещами на мини-рынках, которые контролируют боевики. Лагерь окружили валом и оградой, за пределы которых беженцев не выпускают. За пределами ограды лагеря обнаружили новое кладбище и 300 свежих захоронений.