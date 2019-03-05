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18:45   5 Марта 2019
Сирия

МО РФ обнародовало спутниковые фото новых могил рядом с лагерем «Эр-Рукбан»

МО РФ обнародовало спутниковые фото новых могил рядом с лагерем «Эр-Рукбан»

Министерство обороны РФ во вторник, 5 марта, обнародовало спутниковые снимки, на которых зафиксировали реальные условия проживания находящихся в лагере беженцев «Эр-Рукбан». По информации МО РФ, большинство построек в лагере — временные, поэтому часть беженцев живет под навесами. Нет складов с продуктами и пунктов питания. 

Люди стихийно обмениваются едой и вещами на мини-рынках, которые контролируют боевики. Лагерь окружили валом и оградой, за пределы которых беженцев не выпускают. За пределами ограды лагеря обнаружили новое кладбище и 300 свежих захоронений.

«Лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил статус и превратился в резервацию, где насильно удерживаются заложники», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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Автор: Олег Королев
#минобороны #беженцы #фото #эр-рукбан

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