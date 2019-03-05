МО РФ обнародовало спутниковые фото новых могил рядом с лагерем «Эр-Рукбан»
Министерство обороны РФ во вторник, 5 марта, обнародовало спутниковые снимки, на которых зафиксировали реальные условия проживания находящихся в лагере беженцев «Эр-Рукбан». По информации МО РФ, большинство построек в лагере — временные, поэтому часть беженцев живет под навесами. Нет складов с продуктами и пунктов питания.
Люди стихийно обмениваются едой и вещами на мини-рынках, которые контролируют боевики. Лагерь окружили валом и оградой, за пределы которых беженцев не выпускают. За пределами ограды лагеря обнаружили новое кладбище и 300 свежих захоронений.
«Лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил статус и превратился в резервацию, где насильно удерживаются заложники», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Минобороны России продолжает отслеживать обстановку в лагере беженцев «Эр-Рукбан»https://t.co/M31t2eon4B#Минобороны #Сирия #ЭрРукбан #ООН pic.twitter.com/ov8I0jvzKR— Минобороны России (@mod_russia) 5 марта 2019 г.