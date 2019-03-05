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18:42   5 Марта 2019
Россия

Главный корпус МГУ проверяют после сообщения о минировании

Главный корпус МГУ проверяют после сообщения о минировании

Анонимный звонок с сообщением о «минировании» стал причиной проверки в главном корпусе Московского государственного университета.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, приводя информацию столичных экстренных служб.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в центральном корпусе МГУ по адресу: Ленинские горы, дом 1», - рассказал представитель ведомства, отметив, что эвакуацию людей из здания пока не проводили.

Напомним: ранее во вторник СМИ сообщили о том, что после звонков с угрозами били эвакуированы два бизнес-центра «Даниловская мануфактура» и «Фабрика Станиславского», а также Люблинский районный суд. В ходе проведенных проверок взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #проверка #мгу #минирование #экстренныеслужбы

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