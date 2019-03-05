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18:20   5 Марта 2019
Россия

Минэнерго: Почти 125 тысяч жителей Новороссийска остались без света

Минэнерго: Почти 125 тысяч жителей Новороссийска остались без света

Министерство энергетики РФ во вторник, 5 марта, сообщило, что в 16​​​.32 по московскому времени на электрической подстанции 220 кВ «Кирилловская» сработала автоматическая система защиты, поэтому отключились первая и вторая системы шин 110 кВ. По информации ведомства, без света остались почти 125 тысяч жителей Новороссийска и предприятия местной промышленности.

«Мощность отключенных потребителей — 155 МВт», — добавили в Минэнерго.

После пяти вечера на подстанции «Кирилловская» удалось опробовать одну систему шин. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, резюмировали в ведомстве. Глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев добавил, что школы, больницы и другие объекты социальной сферы оперативно перевели на резервные источники питания

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что подстанция «Кирилловская» загорелась. По его словам, без света остались четыре муниципалитета — Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако.

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Автор: Анатолий Кубарев
#электричество #минэнерго #новороссийск #свет

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