Житель Керчи упал в шахту и провел в ней четыре дня

Мужчину, случайно провалившегося в шахту и просидевшего там четверо суток, спасатели достали из каменоломен в Керчи. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МЧС в Крыму.

Сообщается, что в службу спасения 5 марта от местной жительницы поступил сигнал о том, что из Старокарантинских каменоломен звучат крики о помощи.

По сообщению МЧС, в течение 15 минут служба нашла мужчину, подававшего сигналы с просьбой о помощи в одном из туннелей каменоломни. Пострадавшего мужчину в 12:10 эвакуировали из опасной зоны и передали работникам скоро медпомощи. Известно, что это житель Керчи 1972 года рождения. Медосмотр подтвердил, что его жизни и здоровью нет никаких угроз.

По словам мужчины, 1 марта он шел по тропе рядом с Аршинским кладбищем, однако случайно сорвался вниз на одном из участков и упал шахту. В каменоломню практически не попадает свет и сигнала мобильной связи в ней также нет. Мужчина принял безуспешные попытки выбраться из катакомб в течение четырех суток, сообщили спасатели, но у него не вышло. Однако все закончилось благополучно.