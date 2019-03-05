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18:30   5 Марта 2019
Россия

Житель Керчи упал в шахту и провел в ней четыре дня

Житель Керчи упал в шахту и провел в ней четыре дня

Мужчину, случайно провалившегося в шахту и просидевшего там четверо суток, спасатели достали из каменоломен в Керчи. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МЧС в Крыму. 

Сообщается, что в службу спасения 5 марта от местной жительницы поступил сигнал о том, что из Старокарантинских каменоломен звучат крики о помощи. 

По сообщению МЧС, в течение 15 минут служба нашла мужчину, подававшего сигналы с просьбой о помощи в одном из туннелей каменоломни. Пострадавшего мужчину в 12:10 эвакуировали из опасной зоны и передали работникам скоро медпомощи. Известно, что это житель Керчи 1972 года рождения. Медосмотр подтвердил, что его жизни и здоровью нет никаких угроз. 

По словам мужчины, 1 марта он шел по тропе рядом с Аршинским кладбищем, однако случайно сорвался вниз на одном из участков и упал шахту. В каменоломню практически не попадает свет и сигнала мобильной связи в ней также нет. Мужчина принял безуспешные попытки выбраться из катакомб в течение четырех суток, сообщили спасатели, но у него не вышло. Однако все закончилось благополучно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #керчь #человек упал в шахту #четыре дня под землей

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