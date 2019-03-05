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18:53   5 Марта 2019
Россия

«Лукойл» завершит программу buyback в текущем году и после анонсирует новую

«Лукойл» завершит программу buyback в текущем году и после анонсирует новую

«Лукойл» намерен прекратить текущую программу buyback по обратному выкупу акций, но после этого планирует начать новую программу. Об этом стало известно во время телеконференции с инвесторами от первого вице-президента по экономике и финансам компании Александра Матыцына. 

По его словам, компания планирует прекратить программу buyback в текущем году. Согласно политике распределения капитала, акции выкупаются обратно в качестве инструмента распределения дополнительного свободного денежного потока от благоприятной ценовой конъюнктуры. Поэтому после прекращения программы будет анонс новой. Ее детали пока не раскрываются, поскольку будут обсуждаться сроки погашения выкупленных акций, которые погасятся крупными пакетами. 

В настоящий момент идет детальное прорабатывание погашения, в том числе юридическое и налоговое, отмечает топ-менеджер. По его словам, «Лукойл» направил 1,5 миллиарда долларов на программу buyback, приобретя таким образом 3% от уставного капитала. 

В феврале вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предположил, что обратный выкуп акций будет завершен в следующем году. 

Напомним, компания «Лукойл» объявила о старте программы buyback в начале сентября прошлого года, а ее завершение намечено на декабрь следующего года. Однако «Лукойл» не исключает, что начнет новую программу, если текущая завершится раньше, чем планируется. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #лукойл #программа buyback

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