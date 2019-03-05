Американский военный самолет провел разведку у границ Ленобласти
Самолет-разведчик ВВС США совершил полет у западных границ России – вдоль Ленинградской и Псковской областей.
Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, радиоразведчик США RC-135V Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на Финский залив. В 16.00 по московскому времени самолет, находясь в эстонском воздушном пространстве, провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей, облетев указанный район несколько раз. Воздушное судно двигалось со скоростью 534,3 километра в час на высоте 9,441 тысяч метров
16:00 мск.Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США????????(OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , взлетевший с авиабазы Милденхолл???????? (#Mildenhall ,EGUN), производит разведывательный полёт вдоль границы Ленинградской???????? области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/nfqKKzP8aN— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 марта 2019 г.