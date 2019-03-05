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18:12   5 Марта 2019
Весь мир

Американский военный самолет провел разведку у границ Ленобласти

Американский военный самолет провел разведку у границ Ленобласти

Самолет-разведчик ВВС США совершил полет у западных границ России – вдоль Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, радиоразведчик США RC-135V Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на Финский залив. В 16.00 по московскому времени самолет, находясь в эстонском воздушном пространстве, провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей, облетев указанный район несколько раз.  Воздушное судно двигалось со скоростью 534,3 километра в час на высоте  9,441 тысяч метров

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #самолет #ленобласть #разведчик #радиоразведчик

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