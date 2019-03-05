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18:18   5 Марта 2019
Весь мир

Трамп считает безумцами демократов, начавших новое расследование против него

Трамп считает безумцами демократов, начавших новое расследование против него

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конгрессмены-демократы, которые начали новое расследование против него, полностью сошли с ума.

Ранее глава Комитета палаты представителей Конгресса США по судебным делам Джеррольд Надлер объявил о том, что представители Демократической партии расширяют расследование в отношении действующего президента Америки и планируют опросить в связи с этим более 80 официальных лиц.

Демократ подчеркнул, что Трамп больше тысячи раз называлнезависимого прокурора Роберта Мюллера «охотой на ведьм», лишил поста главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми и «пытался защитить» экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Данные действия главы Белого дома Надлер считает препятствованием правосудию.

Трамп считает безумцами демократов, начавших новое расследование против него

На данный шаг Трамп отреагировал на своей странице в Twitter.

«Теперь, когда им стало понятно, что в сговор с Россией вступала лишь жуликоватая Хиллари (Клинтон - прим. ред.) и сами демократы, Надлер, (глава комитета по разведке палаты Адам — прим. ред.) Шифф и главы комитетов полностью сошли с ума. Чтобы досадить невинным людям, они разослали 81 запрос», — заявил политик.

Москва неоднократно опровергала бездоказательные обвинения РФ в попытках повлиять на выборы в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что они являются «абсолютно голословными».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #расследование #трамп #конгресс

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