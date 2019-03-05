Коалиция США отрицает использование белого фосфора в Сирии

Полковник сухопутных войск США Шон Райан заявил, что американская коалиция не использовала белый фосфор в сирийской деревне Багуз. Его слова передали РИА Новости.

По словам Райана, американская коалиция атаковала два склада «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

ВВС США атакуют Багуз уже больше месяца. Бомбардировки приостанавливались только когда силы курдов подступили к деревне, которую еще удерживали террористы. Среди мирного населения погибли несколько сотен человек. Женщины и дети умерли от пожаров, начавшихся от боеприпасов с белым фосфором.

Атака по деревне далеко не единственная — войска коалиции использовали запрещенное вещество при нападении на Хаджин.