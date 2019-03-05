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18:00   5 Марта 2019
Весь мир

Коалиция США отрицает использование белого фосфора в Сирии

Коалиция США отрицает использование белого фосфора в Сирии

Полковник сухопутных войск США Шон Райан заявил, что американская коалиция не использовала белый фосфор в сирийской деревне Багуз. Его слова передали РИА Новости.

По словам Райана, американская коалиция атаковала два склада «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). 

ВВС США атакуют Багуз уже больше месяца. Бомбардировки приостанавливались только когда силы курдов подступили к деревне, которую еще удерживали террористы. Среди мирного населения погибли несколько сотен человек. Женщины и дети умерли от пожаров, начавшихся от боеприпасов с белым фосфором.

Атака по деревне далеко не единственная — войска коалиции использовали запрещенное вещество при нападении на Хаджин.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #сирия #фосфор

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