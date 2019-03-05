Кабмину Латвии понравилась идея отмечать 13 мая День государственного языка

Латвийское правительство во вторник, 5 марта, одобрило поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, которые разработало министерство юстиции республики. В список включили 13 мая как День государственного языка.

«Этот день посветят почитанию богатства и развитию латышского языка», — отметили в республиканском кабмине.

Идея праздновать День государственного языка именно 13 мая принадлежит музею литературы и музыки, который связал выбор даты с днем ​​рождения основателя латышского языка Юрис Алунанса. Законопроект рассмотрит Сейм. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 июля.