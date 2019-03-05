Кабмину Латвии понравилась идея отмечать 13 мая День государственного языка
Латвийское правительство во вторник, 5 марта, одобрило поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, которые разработало министерство юстиции республики. В список включили 13 мая как День государственного языка.
«Этот день посветят почитанию богатства и развитию латышского языка», — отметили в республиканском кабмине.
Идея праздновать День государственного языка именно 13 мая принадлежит музею литературы и музыки, который связал выбор даты с днем рождения основателя латышского языка Юрис Алунанса. Законопроект рассмотрит Сейм. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 июля.
????Valdība apstiprina jaunu svētku un atceres dienu – Valsts valodas dienu, 13. maijā! Šī diena tiks veltīta latviešu valodas bagātības un attīstības godināšanai! ???????? Plašāk ????https://t.co/8Lb3nCrkOE pic.twitter.com/bV0YamXyuN— Valdības māja (@Brivibas36) 5 марта 2019 г.