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18:02   5 Марта 2019
Весь мир

Кабмину Латвии понравилась идея отмечать 13 мая День государственного языка

Кабмину Латвии понравилась идея отмечать 13 мая День государственного языка

Латвийское правительство во вторник, 5 марта, одобрило поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, которые разработало министерство юстиции республики. В список включили 13 мая как День государственного языка.

«Этот день посветят почитанию богатства и развитию латышского языка», — отметили в республиканском кабмине. 

Идея праздновать День государственного языка именно 13 мая принадлежит музею литературы и музыки, который связал выбор даты с днем ​​рождения основателя латышского языка Юрис Алунанса. Законопроект рассмотрит Сейм. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 июля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#язык #латвия #закон #общество

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