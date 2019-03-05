Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

Пассажирский лифт сорвался с троса в офтальмологической клинике доктора Куренкова, расположенной на Рублевском шоссе. В рухнувшей кабине находились семь человек, в их числе — женщина и ребенок. Инцидент произошел во вторник, 5 марта.

Как сообщает «Царьград», в настоящий момент всех пассажиров лифта уже вытащили из кабины. В результате происшествия пострадала женщина, медики оказывают ей помощь на месте.

О состоянии остальных пассажиров лифта пока информации не поступало. В МЧС журналистам рассказали, что людей из кабины упавшего лифта удалось извлечь без помощи спасателей.

Здание клиники находится по тому же адресу, что и ТЦ «Рублевский».