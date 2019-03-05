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17:34   5 Марта 2019
Политика

Медведев прибыл в Люксембург

Медведев прибыл в Люксембург

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Люксембург. В стране он пробудет два дня.

Как ранее рассказал первый замглавы аппарата Кабмина РФ Сергей Приходько, основная программа поездки Медведева запланирована на 6 марта. Российский премьер встретится с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем. Политики обсудят сотрудничество государств, развитие экономических, культурных и гуманитарных связей. Ожидается, что Медведев и Беттель подпишут несколько документов по итогам встречи.

Премьер-министр РФ в Люксембург приехал впервые. Президент Владимир Путин посетил эту страну впервые в мае 2007 года. Беттель же приезжал в Россию дважды — в 2015 и 2017 годах.

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Автор: Павел Никифоров
#европа #медведев #люксембург

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