Медведев прибыл в Люксембург

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Люксембург. В стране он пробудет два дня.

Как ранее рассказал первый замглавы аппарата Кабмина РФ Сергей Приходько, основная программа поездки Медведева запланирована на 6 марта. Российский премьер встретится с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем. Политики обсудят сотрудничество государств, развитие экономических, культурных и гуманитарных связей. Ожидается, что Медведев и Беттель подпишут несколько документов по итогам встречи.

Премьер-министр РФ в Люксембург приехал впервые. Президент Владимир Путин посетил эту страну впервые в мае 2007 года. Беттель же приезжал в Россию дважды — в 2015 и 2017 годах.