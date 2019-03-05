Минюст Франции назвал терактом нападение на охранников в тюрьме в Аленсоне

Нападение с ножом заключенного на двух сотрудников в тюрьме в Алансоне министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла террористическим актом. Такое мнение она высказала 5 марта в ходе эфира на телеканале BFMTV.

Согласно информации радиостанции RTL, 5 марта во время встречи со своей супругой заключенный 27 лет нанес несколько ножевых ранений керамическим ножом в лицо и в живот охранникам, стоявшим у входа тюрьмы. После этого он забаррикадировался в комнате для встреч. Отмечается, что в ходе нападения заключенный кричал «Аллах акбар». Обоих сотрудников немедленно доставили в больницу, их жизни не угрожает опасность.

«Террористический характер этого нападения не вызывает сомнений. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало проверку», — отметила Беллубе.

Согласно данным радиостанции, преступник сидит в тюрьме за похищение и убийство человека, вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Срок его наказания составляет 30 лет. Известно, что радикализации он подвергся находясь в месте лишения свободы, но его не перевели в блок для радикальных исламистов.