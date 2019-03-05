Переговоры замглав МИД России и Японии прошли в Москве

Заместители глав министерств иностранных дел России Игорь Моргулов и Японии Такэо Мори обсудили подготовку политических контактов, указала пресс-служба российского внешнеполитического ведомтсва на официальном сайте.

Дипломаты встретились в Москве и обсудили нынешнее состояние, перспективы отношений стран и мирный договор. Они также подняли тему подготовки саммита глав ведомств Сергея Лаврова и Таро Коно.

Ранее СМИ сообщали о встрече заместителей министров. Переговоры в данном формате прошли во второй раз.

В ноябре прошлого года в Сингапуре лидеры стран Владимир Путин и Синдзо Абэ возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В документе говорится о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей.

СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года. Но Москва аннулировала обязательства по соглашению, после того как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.