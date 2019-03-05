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17:46   5 Марта 2019
Общество

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложения, которые помогут осваивать минерально-сырьевой и логистический потенциал Арктики. Учли климатические условия и инфраструктурные ограничения при реализации инвестиционных проектов, передает РИА Новости.

«Поддержка реализации инвестпроектов может потребовать дополнительных преференций», — добавили в ведомстве. 

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг России предложил проработать льготы для подобных инвест проектов, усилить значения территориального коэффициента при определении стартового платежа за право пользования недрами Арктической зоны и предусмотреть участие страны в строительстве необходимых объектов инфраструктуры, если они соответствуют планам социально-экономического развития соответствующих регионов.

Минпромторг напомнил, что в Арктике добывают и перерабатывают медно-никелевые, железные, фосфатные, нефелиновые и лопаритовые руды, уголь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#арктика #льготы #проекты #минпромторг

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