Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложения, которые помогут осваивать минерально-сырьевой и логистический потенциал Арктики. Учли климатические условия и инфраструктурные ограничения при реализации инвестиционных проектов, передает РИА Новости.

«Поддержка реализации инвестпроектов может потребовать дополнительных преференций», — добавили в ведомстве.

Минпромторг России предложил проработать льготы для подобных инвест проектов, усилить значения территориального коэффициента при определении стартового платежа за право пользования недрами Арктической зоны и предусмотреть участие страны в строительстве необходимых объектов инфраструктуры, если они соответствуют планам социально-экономического развития соответствующих регионов.

Минпромторг напомнил, что в Арктике добывают и перерабатывают медно-никелевые, железные, фосфатные, нефелиновые и лопаритовые руды, уголь.