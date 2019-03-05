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17:11   5 Марта 2019
Россия

Комитет по соцполитике СФ предложил открыть платные вытрезвители

Комитет по соцполитике СФ предложил открыть платные вытрезвители

Законопроект о возрождении вытрезвителей предполагает сделать услуги организации платными, сообщает ТАСС со ссылкой на одного их авторов инициативы — главу комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Он указал, что проект закона даст регионам возможность создавать механизмы на основе муниципально-частного партнерства. Так, люди, которые находятся на улице в состоянии алкогольного опьянения и попадают в вытрезвители, сами будут оплачивать предоставленные услуги.

«Это естественно, потому что в нынешних условиях мы не можем с них взять деньги, к сожалению, за эти услуги», — указал председатель комитета.

Ранее Рязанский заявлял, что ведомства не берутся за комплексное решение вопроса. Он считает, что стоит ввести практику посещения семей, члены которых на регулярной основе оказываются в подобных организациях.

Вытрезвителей на федеральном уровне нет с 2011 года. Министерство внутренних дел России, которое вело специализированные учреждения, также лишилось соответствующих полномочий.

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Автор: Анна Манц
#совфед #рязанский #вытрезвитель

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