Американский автомобильный производитель Ford Motor Co рассматривает вариант закрытия двух крупных заводов на территории РФ в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах. Об этом сообщает со ссылкой на осведомленные источники агентство Reuters.

«Три источника в отрасли, знакомые с планами компании, сообщили, что Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где ведется производство EcoSport и Fiesta», — отмечает агентство.

Второй завод в Татарстане, выпускающий легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer, по-прежнему продолжит свою работу в России. Однако, отмечается, что собираться на нем будет только Transit.

Окончательного решения, подчеркивает Reuters, компания еще не приняла. Оно ожидается во втором квартале текущего года. Пока все заводы работают в штатном режиме, заявила журналистам представитель Ford в России.