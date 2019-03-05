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Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России
16:58   5 Марта 2019
Весь мир

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Группа итальянских депутатов выступила за отмену санкций в отношении России, а также возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Об этом заявил председатель палаты депутатов Роберто Фико.

В Риме отметили, что участие Москвы в ПАСЕ является важным для решения проблем, которыми занимается организация. Фико отметил важность диалога между парламентами стран для решения мировых проблем.

Во вторник итальянский депутат посетил пленарное заседание российской Госдумы.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что собирается бороться за отмену санкций в отношении России. Политик подчеркнул, что из-за этих мер итальянские компании теряют деньги.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #италия #санкции

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