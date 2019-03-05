ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

Европейский союз выразил готовность увеличить техническую и финансовую поддержку Армении для дальнейших реформ. Об этом 5 марта заявил глав Европейского совета Дональд Туск после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, ЕС намерен и дальше помогать реформам с помощью расширения технической и финансовой помощи. Он отметил, что Брюссель поддерживает стремление Еревана бороться с коррупцией и провозгласить в стране верховенство права.

Напомним, два года назад Евросоюз и Армения подписали договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Ереван ратифицировал документ в апреле прошлого года. Временное применение договора началось с 1 июня прошлого года, а с июня 2019 года будут применены части договора, которые относятся к торговле.