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16:58   5 Марта 2019
Россия

Посол Венесуэлы заявил о скором переносе офиса PDVSA в Москву

Посол Венесуэлы заявил о скором переносе офиса PDVSA в Москву

Перевод офиса нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA из Лиссабона в Москву активно начнется в ближайшее время. Об этом сообщил посол республики в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что президент страны Николас Мадуро решил закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в российскую столицу. По ее словам, венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо скоро посетит Россию.

Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил, что рабочая группа министерства скоро начнет работу по переводу компании. Перенос офиса произойдет очень быстро, подчеркнул посол.

«У нас времени нет, чтобы ждать», — сказал дипломат.

Напомним, 15 февраля Вашингтон ввел санкции против президента PDVSA Мануэля Кеведо и еще четырех высокопоставленных сторонников Мадуро.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #нефть #венесуэла #pdvsa

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