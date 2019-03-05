Правительство РФ обязало фармкомпании учитывать объем оборота медспирта

Правительство РФ во вторник, 5 марта, утвердило изменения в положение о лицензировании производства лекарств. Согласно постановлению, фармацевтические компании оснастят площадки приборами учета объемов спиртосодержащих жидкостей и передадут информацию об объемах в единую государственную автоматизированную информационную систему.

В кабмине РФ объяснили, что емкости для приемки фармсубстанции, из которой в промышленности изготавливают этиловый спирт или этанол, оснастят автоматическими средствами измерения концентрации и объема. Также потребуется специальное оборудование, чтобы учитывать объема оборота фармсубстанции. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.