Правительство РФ обязало фармкомпании учитывать объем оборота медспирта
Правительство РФ во вторник, 5 марта, утвердило изменения в положение о лицензировании производства лекарств. Согласно постановлению, фармацевтические компании оснастят площадки приборами учета объемов спиртосодержащих жидкостей и передадут информацию об объемах в единую государственную автоматизированную информационную систему.
В кабмине РФ объяснили, что емкости для приемки фармсубстанции, из которой в промышленности изготавливают этиловый спирт или этанол, оснастят автоматическими средствами измерения концентрации и объема. Также потребуется специальное оборудование, чтобы учитывать объема оборота фармсубстанции. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Что изменится в жизни россиян в марте? ???? По традиции вместе с ТАСС @tass_agency собрали для вас законы, вступающие в силу в первом месяце весны. pic.twitter.com/hnAg8M9erl— Государственная Дума (@dumagovru) 28 февраля 2019 г.