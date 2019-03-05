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16:49   5 Марта 2019
Весь мир

Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России

Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России

Автор немецкого издания Der Spiegel Беньямин Биддер считает, что IT-технологии — главный экономический успех России.

Он указал, что школы еще со времен СССР делают большой упор на математику, чем закладывают основу для обучения хороших программистов. К тому же, работодатели высоко оценивают труд в этой сфере. Например, в Москве программист получает зарплату, которая в три раза больше средних показателей.

В статье указано, что российские интернет-концерны, какие как «ВКонтакте», «Мейл.ру» и «Яндекс», смогли сдержать американских конкурентов. Автор напомнил, что четыре российских IT-компаний стоят в списке 25 самых посещаемых сайтов мира.

«Это заслуживает внимания еще и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США», — написал он.

Биддер считает, что российские специалисты добиваются больших успехов, нежели их европейские коллеги, потому что они готовы рисковать и продолжать работать, даже если что-то не получается.

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Автор: Анна Манц
#it #программинсты

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