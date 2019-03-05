Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

 Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России
Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

 Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России
17:03   5 Марта 2019
Россия

РФ готовится отправить Венесуэле новую партию гуманитарной помощи

РФ готовится отправить Венесуэле новую партию гуманитарной помощи

Российская сторона прорабатывает вопрос отправки еще одной партии гуманитарной помощи Венесуэле по линии структур ООН. Соответствующее заявление во вторник сделал глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.

«Каналы прорабатываются и согласовываются», — заметил Щетинин, отвечая на вопрос о перспективе отправки новой партии помощи по линии Всемирной организации здравоохранения.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 1 марта сообщил, что РФ направила в Венесуэлу первую партию медикаментов - 7,5 тонны. Он отметил, что РФ получила от Венесуэлы дополнительный список медицинских препаратов, необходимых Каракасу.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #гуманитарная помощь #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...