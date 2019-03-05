РФ готовится отправить Венесуэле новую партию гуманитарной помощи

Российская сторона прорабатывает вопрос отправки еще одной партии гуманитарной помощи Венесуэле по линии структур ООН. Соответствующее заявление во вторник сделал глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.

«Каналы прорабатываются и согласовываются», — заметил Щетинин, отвечая на вопрос о перспективе отправки новой партии помощи по линии Всемирной организации здравоохранения.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 1 марта сообщил, что РФ направила в Венесуэлу первую партию медикаментов - 7,5 тонны. Он отметил, что РФ получила от Венесуэлы дополнительный список медицинских препаратов, необходимых Каракасу.