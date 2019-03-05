Васильева считает необходимым вернуть в школу домашний климат
Раннее выгорание детей и ряд других психологических проблем можно решить при помощи возвращения в школу домашнего климата. Такое мнение выразила министр просвещения России Ольга Васильева в ходе встречи с педагогами в Хабаровском крае.
Министр 5 марта приехала с визитом в Хабаровск, где провела совещание по вопросам реализации национального проекта «Образование».
По мнению министра, в настоящий момент основная задача - возвращение домашнего климата в школу. Она подчеркнула, что в школах в последнее время происходят ненормальные вещи, поэтому в каждом учебном заведении должен работать психолог,
«На сегодняшний день нам трудно будет справиться с дальнейшими выпадами», — резюмировала Васильева.
Васильева отметила спад мотивации у современных школьников. Она отметила, что еще недавно подростки стремились к лидерству и успеху, однако сейчас у них нет никакого интереса. Министр также подчеркнула, что раньше в школах находились друзья, а сейчас их заменяют гаджетами.
Еще одна проблема, по словам Ольги Васильевой: дети разного возраста не желают ходить в школу. Психологи дали такому поведению термин «выгорание».
«Так вот, выгорание бывает во втором, третьем, десятом классе», — отметила Васильева.
Министр считает причинами такого поведения школьников возросшую загруженность. Здесь и домашние задания, и родительское желание занять ребенка по максимуму.
Она также отметила, что дети редко видят родителей и бывают на свежем воздухе, потому что загружены учебой даже в выходные.
«Давайте думать о детях, и постараемся сделать самое главное – вернуть школе ту самую школу-дом, чтобы не было никакого психологического выгорания, и чтобы мы получали радость от общения с детьми, а они от общения с нами», — предложила Васильева.