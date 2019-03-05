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16:53   5 Марта 2019
Россия

Васильева считает необходимым вернуть в школу домашний климат

Васильева считает необходимым вернуть в школу домашний климат

Раннее выгорание детей и ряд других психологических проблем можно решить при помощи возвращения в школу домашнего климата. Такое мнение выразила министр просвещения России Ольга Васильева в ходе встречи с педагогами в Хабаровском крае. 

Министр 5 марта приехала с визитом в Хабаровск, где провела совещание по вопросам реализации национального проекта «Образование».

По мнению министра, в настоящий момент основная задача -  возвращение домашнего климата в школу. Она подчеркнула, что в школах в последнее время происходят ненормальные вещи, поэтому в каждом учебном заведении должен работать психолог, 

«На сегодняшний день нам трудно будет справиться с дальнейшими выпадами», — резюмировала Васильева.

Васильева отметила спад мотивации у современных школьников. Она отметила, что еще недавно подростки стремились к лидерству и успеху, однако сейчас у них нет никакого интереса. Министр также подчеркнула, что раньше в школах находились друзья, а сейчас их заменяют гаджетами. 

Еще одна проблема, по словам Ольги Васильевой: дети разного возраста не желают ходить в школу. Психологи дали такому поведению термин «выгорание». 

«Так вот, выгорание бывает во втором, третьем, десятом классе», — отметила Васильева. 

Министр считает причинами такого поведения школьников возросшую загруженность. Здесь и домашние задания, и родительское желание занять ребенка по максимуму. 

Она также отметила, что дети редко видят родителей и бывают на свежем воздухе, потому что загружены учебой даже в выходные.

«Давайте думать о детях, и постараемся сделать самое главное – вернуть школе ту самую школу-дом, чтобы не было никакого психологического выгорания, и чтобы мы получали радость от общения с детьми, а они от общения с нами», — предложила Васильева.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #школьники #образование

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