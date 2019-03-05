Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге журнала Forbes о самых богатых гражданах РФ. Его состояние по данным за прошлый год увеличилось с 18 до 24 миллиардов долларов.

Михельсон занимал первое место в списке в 2016-м и 2017-м годах. За год главе «Новатэка» удалось увеличить доход на шесть миллиардов долларов.

Ранее рейтинг возглавлял глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В нынешнем рейтинге он спустился на вторую строчку.