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16:42   5 Марта 2019
Россия

Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге журнала Forbes о самых богатых гражданах РФ. Его состояние по данным за прошлый год увеличилось с 18 до 24 миллиардов долларов.

Михельсон занимал первое место в списке в 2016-м и 2017-м годах. За год главе «Новатэка» удалось увеличить доход на шесть миллиардов долларов.

Ранее рейтинг возглавлял глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В нынешнем рейтинге он спустился на вторую строчку.

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Автор: Павел Никифоров
#forbes #михельсон

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