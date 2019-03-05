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16:46   5 Марта 2019
Россия

МИД РФ назвал безбашенным заявление Болтона о давлении на Кубу

МИД РФ назвал безбашенным заявление Болтона о давлении на Кубу

Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин раскритиковал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об усилении экономического давления на Кубу.

Российский дипломат назвал его «безбашенным» и отметил, что такие слова свидетельствуют о намерении Вашинтона выстроить страны Латинской Америки по своей модели.

Щетинин подчеркнул, что «абсолютно неприемлемо» и дискредитирует все разговоры «о восстановлении демократии в Венесуэле».

Ранее Болтон пригрозил военным и спецслужбам Кубы ужесточением санкций за «их роль в узурпации демократии и разжигании репрессий в Венесуэле».

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #болтон #венесуэла #куба

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