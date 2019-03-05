Минтранс РФ снял ограничения на дальность маршрутов региональных электричек

Министерство транспорта РФ во вторник, 5 марта, уточнило, что нововведение не распространяется на маршруты следования пригородных поездов, которые пролегают по территории двух и более российских субъектов. В частности, сняли ограничения на дальность курсирования не более 200 километров в пределах региона.

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев сообщил, что теперь субъекты могут беспрепятственно и удобно перемещать граждан в границах региона, назначать прямые маршруты и миновать неудобные стыковочные рейсы или пересадки. По его словам, изменения поспособствуют оптимизации затрат на содержание парка пригородных поездов.

«Сократятся порожние пробеги подвижного состава и снизится нагрузка на пропускную способность станций стыковки поездов», — резюмировал Токарев.