Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

 Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России
Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

Лифт с людьми сорвался с троса в клинике на Рублевке, есть пострадавшие

 Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике

Минпромторг РФ предложил проработать льготы для проектов по Арктике
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

ЕС финансово поддержит Армению в проведении реформ

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России

Депутаты в Италии призвали снять санкции с России
16:37   5 Марта 2019
Россия

Кремль не ведет диалог с оппозицией Венесуэлы по разрешению кризиса

Кремль не ведет диалог с оппозицией Венесуэлы по разрешению кризиса

Кремль не общается с оппозицией Венесуэлы во вопросам разрешения кризисной ситуации в этой стране. Об этом стало известно 2 марта от директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина. 

По словам дипломата, ни с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, ни с его союзниками Москва не вела диалог. Он подчеркнул, что для такого разговора нет никаких оснований. 

Щетинин также отметил российскую готовность в содействии налаживания контактов с плодотворно настроенными оппозиционными представителями Венесуэлы. 

«Но господин Гуайдо к такому диалогу не готов», — прокомментировал он. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #кремль #политика #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...