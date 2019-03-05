Кремль не ведет диалог с оппозицией Венесуэлы по разрешению кризиса

Кремль не общается с оппозицией Венесуэлы во вопросам разрешения кризисной ситуации в этой стране. Об этом стало известно 2 марта от директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

По словам дипломата, ни с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, ни с его союзниками Москва не вела диалог. Он подчеркнул, что для такого разговора нет никаких оснований.

Щетинин также отметил российскую готовность в содействии налаживания контактов с плодотворно настроенными оппозиционными представителями Венесуэлы.