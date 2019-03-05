Скончался бывший глава МИД Германии

Бывший глава Министерства иностранных дел Германии и экс-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Клаус Кинкель в понедельник в возрасте 82 лет ушел из жизни. Об этом сообщил во вторник, 5 марта лидер СвДП Кристиан Линднер.

«Смерть Клауса Кинкеля близко затрагивает меня», — написал Линдер на своей странице в Twitter.

По его словам, Кинкель, был честным и скромным человеком с характером. Линдер отметил, что очень благодарен бывшему министру за многое.

Нынешний глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас также в Twitter заявил о скорби в связи с утратой. По его словам, Кинкель внес большой вклад в развитие страны.

«Наша страна потеряла крупного либерала и борца за правовое государство и демократию», — подчеркнул он.

В 1991—1992 годах Кинкель возглавлял Минюст Германии, в 1992—1998 годах работал на посту министра иностранных дел страны, одновременно занимая пост вице-канцлера Германии в 1993—1998 годах.