Кубанский школьник стрелял в сверстников из-за денег

Подросток, который открыл огонь из пневматического пистолета по ученикам школы № 10 в станице Ахтанизовская Краснодарского края, оказался одним из главных хулиганов учреждения. Он устроил стрельбу из-за отказа компании ребят на требование дать ему денег, сообщило «News.ru».

Ранее в СМИ появилась информация, что 14-летний кубанский школьник стрелял по сверстникам во дворе школы. Ранения получили пять учеников. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Издание рассказало, что подросток подошел к группе подростков и попросил у них денег. На отказ он достал пневматический пистолет и открыл огонь. Ребята получили ранения мягких тканей.

Как выяснилось, это не единственный инцидент. Он раньше доставал учащихся, устраивал конфликты и вымогал деньги. Один из пострадавших получил более пяти выстрелов.

«Ему было смешно. Стрелял по приколу», — рассказал другой подросток.

Местные СМИ указывали, что ребята рассказали о произошедшем директору школы, которая вызвала полицию. Она также попросила родителей пострадавших отвести детей в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения, и написать заявление на хулигана.

Стрелявшего воспитывает только мать. Он стоит на внутришкольном учете. Из-за инцидента ему грозит уголовное дело по статье «Вымогательство» или «Разбой», пишет издание.