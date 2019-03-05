Адвокаты напомнили «Весне», что за групповое растление подростка дают от семи лет

Экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов в комментарии «Политике Сегодня» раскритиковал пресс-секретаря «Весны» Анжелику Петровскую, заявившую, что секс ее коллеги с подростком это «нормально», и сурово наказывать за это не стоит.

Коллегу, которого защищает Петровская, зовут Владимир Казаченко. Его вместе с Вадимом Тишкиным подозревают в развратных действиях сексуального характера по отношению к 14-летней подруге (часть 4 статьи 135 УК РФ). Задокументированные в телефонах школьницы эротические приключения парней оказались в распоряжении следствия и стали гвоздем программы обвинений.

«Если были совершены развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, то это уже считается уголовно наказуемая статья. Если есть в наличии видеозапись, есть какие-то пояснения со стороны несовершеннолетних, если они это подтверждают, то да – здесь состав налицо», — сказал Харламов.

Для уголовного дела необязательно наличие трупа или «пострадавших», об отсутствии которых заявляет «Весна» в случае с Казаченко и растленной им подруги, добавил Харламов.

«Статья, конечно, тяжелая», — напомнил «Политике Сегодня» адвокат Михаил Тер-Саркисов.

В части, посвященной групповому растлению, статья предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Вдобавок другу активиста «Весны» вменяют еще и хранение наркотиков.

Белые дорожки на видео с оргией своего коллеги, пресс-секретарь «Весны» Анжелика Петровская будто не замечает, как и плаката с Алексеем Навальным, на фоне которого развернулись утехи. Считает, что преследование ее коллеги – политическое. А школьнице было, как минимум, неплохо.

«От этого действия никто не пострадал. Очень странно осуждать человека, особенно на такой срок просто за подростковый секс, за убийство меньше дают. В этом ничего такого ужасного на самом деле нет. Это, можно сказать, даже нормально», — цитируют Петровскую в соцсетях.