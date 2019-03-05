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16:15   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украинский президент Петр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В нем РФ названа страной, которая представляет наибольшую угрозу для Украины.

«Сейчас наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика России, направленная на дестабилизацию ситуации в стране», — говорится в документе.

Уточняется, что вероятность распространения терроризм на Украине несет угрожающий характер.

Также сообщается об усиление интереса к Киеву со стороны международных террористических организаций. Кабмину Украины при участии Службы безопасности, Службы внешней разведки, управления государственной охраны поручается разработать и утвердить за два месяца план реализации концепции.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #тероризм

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