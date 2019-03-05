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16:20   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Молочный комбинат в Черниговской области Украины выпустил сгущенное молоко в банках в честь жен лидеров запрещенной в России ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил глава международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский.

«Ичнянский молочный комбинат выпустил сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича», — отметил он на своей странице в Facebook, прикрепив фото продукции к посту.

На каждой банке красуется надпись «Сгущенка выдающихся женщин» и каждая подписана именами: Ярослава Бандера, Наталья Березинская-Шухевич, Александра Скоропадская (жена гетмана) и Вера Коцюбинская (жена украинского писателя).

Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году дал УПА* статус «борцов за независимость» страны, ее участники поручением главы государства получили право на социальные гарантии. Российская сторона это решение осудила, отметив, что «Украина  — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц».

*Экстремистская организация, запрещенная в России решением Верховного суда

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Автор: Алла Ларионова
#украина #бандера #сгущенка

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