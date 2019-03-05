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16:20   5 Марта 2019
Россия

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Итоги электронного голосования, проведенного в рамках эксперимента в Москве, не повлияют на результаты выборов, однако помогут определить перспективу нововведения. Об этом стало известно 5 марта от заместителя председателя ЦИК Николая Булаева в ходе IX Московского гражданского форума.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает проведение эксперимента 8 сентября в Москве по дистанционному электронному голосованию. Если эксперимент пройдет успешно, практика электронного голосования будет внедрена на территории всей страны, считают в ЦИК.

Булаев подчеркнул, что фальсификацию получить на одном избирательном округе невозможно и никому это не нужно. 

Он считает, что в столице созданы уникальные возможности для организации эксперимента, который поможет ответить на вопрос нужна ли эта технология или нужно забыть о ней на 10 лет. 

«Поэтому у нас нет права на ошибку. Или мы делаем, или мы зачеркнули и говорим: для России это невозможно. Но очень бы не хотелось такой результат», — подчеркнул Булаев. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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