Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Итоги электронного голосования, проведенного в рамках эксперимента в Москве, не повлияют на результаты выборов, однако помогут определить перспективу нововведения. Об этом стало известно 5 марта от заместителя председателя ЦИК Николая Булаева в ходе IX Московского гражданского форума.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает проведение эксперимента 8 сентября в Москве по дистанционному электронному голосованию. Если эксперимент пройдет успешно, практика электронного голосования будет внедрена на территории всей страны, считают в ЦИК.

Булаев подчеркнул, что фальсификацию получить на одном избирательном округе невозможно и никому это не нужно.

Он считает, что в столице созданы уникальные возможности для организации эксперимента, который поможет ответить на вопрос нужна ли эта технология или нужно забыть о ней на 10 лет.