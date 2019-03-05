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17:56   5 Марта 2019
Весь мир

СМИ опубликовали документы, подтверждающие всемирный заговор Facebook

СМИ опубликовали документы, подтверждающие всемирный заговор Facebook

Компания Facebook оказывала давление на высокопоставленных политиков по всему миру, вынуждая их противодействовать ужесточению законов о защите прав пользователей, угрожая в противном случае не инвестировать средства в их странах.

Об этом свидетельствуют внутренние документы Facebook, которые в результате утечки оказались в распоряжении изданий Observer и Computer Weekly.

В частности, из документов следует, что социальная сеть Facebook, чья бизнес-стратегия основана сборе личных данных пользователей для последующей продажи этих данных рекламодателям, шантажировала политиков разных стран с тем чтобы с их помощью саботировать принятие законов защищающих приватности в интернете. Таким образом, например, в 2016 году были продавлены   послабления в Общем регламенте по защите данных (GDPR).

Среди политиков, пошедших на поводу у Facebook, как свидетельствуют опубликованные внутренние документы компании, оказались бывший премьер-министр Ирландии, экс-канцлер казначейства Великобритании, политические деятели из всех 28 стран-членов Евросоюза, а также из США, Канады, Индии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама и Малайзии.

Об этом во вторник пишет интернет-издание «Сnews», отмечая, что документы, о которых идет речь в настоящее время засекречены решением суда Калифорнии. В судебном решении, в частности, говорится, что опубликованные незаконным путем документы опускают важный контекст и раскрывают историю лишь с одной стороны.

Тем не менее, издание раскрывает подробности того, как «Друзья Facebook» продавливали нужные им решения, шантажируя политиков.

СМИ опубликовали документы, подтверждающие всемирный заговор Facebook

Например, премьер-министр Ирландии Энда Кенни, который в 2013 году являлся президентом Совета ЕС, должен был сохранять нейтральность в процессе принятия первой версии Общего регламента по защите данных, но он, будучи одним из «друзей Facebook», продвигал интересы социальной сети.

Как говорится в документах, на его позицию по данному вопросу повлиял тот факт, что именно Дублин был избран для размещения европейской штаб-квартиры компании.

Еще один пример касается канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна, который обменял свою поддержку в дебатах на тему принятия европейской Директивы о защите личных данных на готовность Facebook инвестировать средства в британские технологические предприятия.

В качестве предлога для организации встреч представителей Facebook с политиками зачастую использовались феминистские мемуары Lean In, принадлежавшие перу операционного директора компании Шерил Сэндберг. Например, в 2013 году мероприятие, посвященное этим мемуарам помогал организовывать Джордж Осборн. Он этого не скрывает, и в интервью Observer заявил, что это не секрет. По его словам, книга, рассказывающая о расширении прав и возможностей женщин, была широко востребована, и не удивительно, что во время его встречи с ее автором – Шерил Сэндберг – операционный директор такой компании как Facebook завела разговор о Директиве по защите данных и своих опасениях на этот счет. При этом Осборн отметил, что он эти опасения не поддержал и позицию компании в Евросоюзе не лоббировал.

Интересно отметить, что эти мемуары не раз использовались в качестве инструмента влияния на политиков женского пола, которые занимали недружественную позицию по отношению к Facebook.

Например, комиссар Евросоюза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг – одна из создателей Директивы, регламентирующей обработку личных данных и их свободное перемещение в ЕС – недоброжелательно относилась к американским компаниям. Однажды Рединг посетила мероприятие, посвященное мемуарам Сэндберг, и пообщалась с автором. Темой разговора, как говорится в документах, стала необходимость продвигать женщин на более высокие должности. В дальнейшем, как отмечается, это знакомство принесло пользу компании.

СМИ опубликовали документы, подтверждающие всемирный заговор Facebook

Facebook не впервые участвует в политических играх. Так в 2016-ом году британская Cambridge Analytica использовала данные пользователей, чтобы продвинуть малоизвестного Тома Круза кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а также вмешивалась в выборы в 40 странах. Объясняться главе соцсети Марку Цукербергу пришлось в Конгрессе и Европарламенте.

Но виновным за то «вмешательство» все равно назначили русскоязычные СМИ, заблокировав сообщества ФАН и ИА «Политика Сегодня».  Федеральное агентство новостей (ФАН) подало в суд на Facebook, но процесс затягивается. Как объяснял представитель защиты ФАН, задержка связана с получением американскими юристами необходимых документов, которая была вызвана самым долгим в истории США шатдауном – приостановкой работы правительства из-за прекращения финансирования. Сейчас разрешение на работу получено и дело в скором времени будет возобновлено.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #европа #facebook #давление #политики #защитаданных

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