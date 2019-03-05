СМИ опубликовали документы, подтверждающие всемирный заговор Facebook

Компания Facebook оказывала давление на высокопоставленных политиков по всему миру, вынуждая их противодействовать ужесточению законов о защите прав пользователей, угрожая в противном случае не инвестировать средства в их странах.

Об этом свидетельствуют внутренние документы Facebook, которые в результате утечки оказались в распоряжении изданий Observer и Computer Weekly.

В частности, из документов следует, что социальная сеть Facebook, чья бизнес-стратегия основана сборе личных данных пользователей для последующей продажи этих данных рекламодателям, шантажировала политиков разных стран с тем чтобы с их помощью саботировать принятие законов защищающих приватности в интернете. Таким образом, например, в 2016 году были продавлены послабления в Общем регламенте по защите данных (GDPR).

Среди политиков, пошедших на поводу у Facebook, как свидетельствуют опубликованные внутренние документы компании, оказались бывший премьер-министр Ирландии, экс-канцлер казначейства Великобритании, политические деятели из всех 28 стран-членов Евросоюза, а также из США, Канады, Индии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама и Малайзии.

Об этом во вторник пишет интернет-издание «Сnews», отмечая, что документы, о которых идет речь в настоящее время засекречены решением суда Калифорнии. В судебном решении, в частности, говорится, что опубликованные незаконным путем документы опускают важный контекст и раскрывают историю лишь с одной стороны.

Тем не менее, издание раскрывает подробности того, как «Друзья Facebook» продавливали нужные им решения, шантажируя политиков.

Например, премьер-министр Ирландии Энда Кенни, который в 2013 году являлся президентом Совета ЕС, должен был сохранять нейтральность в процессе принятия первой версии Общего регламента по защите данных, но он, будучи одним из «друзей Facebook», продвигал интересы социальной сети.

Как говорится в документах, на его позицию по данному вопросу повлиял тот факт, что именно Дублин был избран для размещения европейской штаб-квартиры компании.

Еще один пример касается канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна, который обменял свою поддержку в дебатах на тему принятия европейской Директивы о защите личных данных на готовность Facebook инвестировать средства в британские технологические предприятия.

В качестве предлога для организации встреч представителей Facebook с политиками зачастую использовались феминистские мемуары Lean In, принадлежавшие перу операционного директора компании Шерил Сэндберг. Например, в 2013 году мероприятие, посвященное этим мемуарам помогал организовывать Джордж Осборн. Он этого не скрывает, и в интервью Observer заявил, что это не секрет. По его словам, книга, рассказывающая о расширении прав и возможностей женщин, была широко востребована, и не удивительно, что во время его встречи с ее автором – Шерил Сэндберг – операционный директор такой компании как Facebook завела разговор о Директиве по защите данных и своих опасениях на этот счет. При этом Осборн отметил, что он эти опасения не поддержал и позицию компании в Евросоюзе не лоббировал.

Интересно отметить, что эти мемуары не раз использовались в качестве инструмента влияния на политиков женского пола, которые занимали недружественную позицию по отношению к Facebook.

Например, комиссар Евросоюза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг – одна из создателей Директивы, регламентирующей обработку личных данных и их свободное перемещение в ЕС – недоброжелательно относилась к американским компаниям. Однажды Рединг посетила мероприятие, посвященное мемуарам Сэндберг, и пообщалась с автором. Темой разговора, как говорится в документах, стала необходимость продвигать женщин на более высокие должности. В дальнейшем, как отмечается, это знакомство принесло пользу компании.

Facebook не впервые участвует в политических играх. Так в 2016-ом году британская Cambridge Analytica использовала данные пользователей, чтобы продвинуть малоизвестного Тома Круза кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а также вмешивалась в выборы в 40 странах. Объясняться главе соцсети Марку Цукербергу пришлось в Конгрессе и Европарламенте.

Но виновным за то «вмешательство» все равно назначили русскоязычные СМИ, заблокировав сообщества ФАН и ИА «Политика Сегодня». Федеральное агентство новостей (ФАН) подало в суд на Facebook, но процесс затягивается. Как объяснял представитель защиты ФАН, задержка связана с получением американскими юристами необходимых документов, которая была вызвана самым долгим в истории США шатдауном – приостановкой работы правительства из-за прекращения финансирования. Сейчас разрешение на работу получено и дело в скором времени будет возобновлено.