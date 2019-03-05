«Автодор» построит на трассе М-11 станции для зарядки электрокаров

Более десяти многофункциональных комплексов для водителей появятся на трассе М-11 до 2020 года. Пункты оборудуют системой для зарядки электрокаров, сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Комплексы будут готовы к открытию дороги, указал он. В зонах обустроят парковки для грузовых и легковых авто, заправочные станции, пункты питания, территории для зарядки электрических машин и газомоторные станции.

«Ко всему прочему сейчас с операторами сотовой связи занимаемся улучшением связи, тоже к этому сроку это обязательно сделаем», — добавил Петушенко.

Платная трасса М-11 соединяет Москву и Санкт-Петербург. Срок окончания ее строительства уже в этом году. Ранее дату ввода в эксплуатацию перенесли с прошлого года из-за обнаружения ценных археологических находок.