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16:06   5 Марта 2019
Россия

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сотрудники ФСБ задержали под Мурманском «ГАЗель» с почти двумя тоннами незаконно добытого камчатского краба. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным ФСБ, всего найдено 1794 секции камчатского краба. Ущерб, причиненный водным ресурсам РФ, составляет 12,8 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль на трассе Мурманск - Заполярный. После обыска вся продукция и автомобиль были изъяты. Против водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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Автор: Арсений Аскольский
#контрабанда #мурманск #краб

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