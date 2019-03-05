Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сотрудники ФСБ задержали под Мурманском «ГАЗель» с почти двумя тоннами незаконно добытого камчатского краба. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, всего найдено 1794 секции камчатского краба. Ущерб, причиненный водным ресурсам РФ, составляет 12,8 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль на трассе Мурманск - Заполярный. После обыска вся продукция и автомобиль были изъяты. Против водителя возбуждено дело об административном правонарушении.