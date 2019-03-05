Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Семеро шведских моряков получили травмы разной степени тяжести в ходе учений Министерства обороны, во время которых военный катер сел на мель в районе Стокгольмского архипелага.

Об этом, ссылаясь на информацию оборонного ведомства, сообщает местное издание Dagens Nyheter.

«Два человека были отправлены в больницу на вертолете, еще пять человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи», - заявил представитель Минобороны Швеции Даниэль Линдблад, слова которого цитирует газета.

Также отмечается, что всего в момент происшествия на борту катера находились 18 человек. Причина, по которой военный катер в ходе маневров сел на мель, к настоящему моменту не называется. Подробности уточняются.