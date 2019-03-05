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 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
16:00   5 Марта 2019
Весь мир

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Семеро шведских моряков получили травмы разной степени тяжести в ходе учений Министерства обороны, во время которых военный катер сел на мель в районе Стокгольмского архипелага.

Об этом, ссылаясь на информацию оборонного ведомства, сообщает местное издание Dagens Nyheter.

«Два человека были отправлены в больницу на вертолете, еще пять человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи», - заявил представитель Минобороны Швеции Даниэль Линдблад, слова которого цитирует газета.

Также отмечается, что всего в момент происшествия на борту катера находились 18 человек. Причина, по которой военный катер в ходе маневров сел на мель, к настоящему моменту не называется. Подробности уточняются.

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Автор: Александр Люблинский

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