Ростовская область направит 57 миллиардов рублей на здравоохранение
Власти Ростовской области намерены потратить 57 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
Она отметила, что основные направления, которые нуждаются в финансировании — это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией. Также будут решаться кадровые вопросы, будет создан единый информационный контур здравоохранения. Деньги направят и на организацию экспорта медицинских услуг. Быковская подчеркнула, что задача проекта — объяснить населению, что такое здоровый образ жизни.
В рамках нацпроекта Ростовская область уже получила из федерального бюджета 388,3 миллиона рублей на программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Власти региона собираются переоснастить сосудистый центр и увеличить число подобных учреждений в области.