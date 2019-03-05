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15:58   5 Марта 2019
Россия

Раннюю профориентацию для детей внедрят в 2020 году во всех регионах РФ

Раннюю профориентацию для детей внедрят в 2020 году во всех регионах РФ

Проект «Билет в будущее», направленный на раннюю профориентацию, стартует в следующем году во всех субъектах РФ. Об этом стало известно 5 марта от министра просвещения РФ Ольги Васильевой. 

По ее словам, в декабре прошлого года был запущен крупный проект «Билет в будущее». Он финансово обеспечен. По словам министра, на него уходит более одного миллиарда в год. Проект подразумевает раннюю профориентацию для школьников (6-11 класс). В следующем году министерство планирует охватить проектом все 85 регионов страны. 

«Очень важно показать ребенку траекторию, которую он может выбрать с помощью взрослых», — заявила Васильева в ходе встречи с педагогической общественностью в Хабаровске.

Министр подчеркнула, что проект уже запущен во многих регионах страны и дал свои плоды. Программа строится на участии экспертов, представляющих 300 компаний. Дети могут не только наблюдать за производством, но и также опробовать свои практические навыки под присмотром специалистов. 

Васильева подчеркнула, что на протяжении двух лет более половины выпускников, заканчивая 9 классов, осознанно идут получать средне-специальное образование. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #субъекты рф #ранняя профориентация

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