Раннюю профориентацию для детей внедрят в 2020 году во всех регионах РФ

Проект «Билет в будущее», направленный на раннюю профориентацию, стартует в следующем году во всех субъектах РФ. Об этом стало известно 5 марта от министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

По ее словам, в декабре прошлого года был запущен крупный проект «Билет в будущее». Он финансово обеспечен. По словам министра, на него уходит более одного миллиарда в год. Проект подразумевает раннюю профориентацию для школьников (6-11 класс). В следующем году министерство планирует охватить проектом все 85 регионов страны.

«Очень важно показать ребенку траекторию, которую он может выбрать с помощью взрослых», — заявила Васильева в ходе встречи с педагогической общественностью в Хабаровске.

Министр подчеркнула, что проект уже запущен во многих регионах страны и дал свои плоды. Программа строится на участии экспертов, представляющих 300 компаний. Дети могут не только наблюдать за производством, но и также опробовать свои практические навыки под присмотром специалистов.

Васильева подчеркнула, что на протяжении двух лет более половины выпускников, заканчивая 9 классов, осознанно идут получать средне-специальное образование.