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16:04   5 Марта 2019
Россия

Гендиректор «Рубина»: Клуб выплатил долг Караденизу

Гендиректор «Рубина»: Клуб выплатил долг Караденизу

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов во вторник, 5 марта, сообщил, что клуб не отказывался выплатить долг турецкому футболисту. Бывший форвард команды Гекдениз Карадениз жаловался на казанский клуб, за который выступал с 2008 по 2018 год, в Российский футбольный союз и требовал выплатить 64 миллиона рублей долга.

«Мы уже погасили задолженность за счет денег, которые были у клуба», — сказал Сайманов.

Согласно документам, которые предоставил «Рубин», комиссия обязала клуб выплатить игроку 35 миллионов рублей, а не 64. Казанский клуб закрыл все долги перед футболистом. Сайманов объяснил телеканалу «360», что клуб не отдал долг раньше из-за отсутствия денег. «Рубин» задолжал Караденизу за два с половиной месяца, но первую часть выплатили в феврале, а сейчас перечислили остальное.

«Продажа Сердара Азмуна очень помогла, безусловно», — добавил генеральный директор «Рубина».

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Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #долг #рубин #карадениз

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