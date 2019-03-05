DM: Накануне смерти Кит Флинт пробежал пятикилометровый кросс

Газета Daily Mail сообщила, что солист британской группы The Prodigy Кит Флинт за день до смерти поучаствовал в пятикилометровом кроссе в городе Челмсфорд, Великобритания. Тогда он побил собственный рекорд — время пробежки дистанции составило 21 минуту и 22 секунды.

Издание указало, что у музыканта было приподнятое настроение. Флинт находится в хорошей физической форме.

Вокалист The Prodigy умер в возрасте 49 лет. Его обнаружили в собственном доме в британском Данмоу. Полиция указывала, что смерть не является насильственной, позже поступали сообщения о самоубийстве. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в 8.10 утра, они рассказали ближайшим родственникам о смерти. Сотрудник скорой помощи указывал, что вызов о человеке без сознания поступил на пульт в 8.08, однако медики по приезду констатировали смерть.

Информацию о смерти легенды подтвердили участники группы, которые назвали его новатором. Один из коллег указал, что не может поверить в то, что случилось.

Группа The Prodigy появилась в 1980-х годах, тогда Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом. В первое время он выступал с коллективом в качестве танцора. В 1996-м году группа издала сингл, после которого Флинт стал вокалистом.