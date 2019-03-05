Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

 Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий

Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

 Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий

Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
15:29   5 Марта 2019
Россия

Десять школ Петербурга эвакуировали из-за сообщений о минировании

Десять школ Петербурга эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учеников и учителей десяти петербургских школ эвакуировали во вторник после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Большинство школ, в адрес которых были направлены угрозы, находятся в Красносельском районе на юге Петербурга.

Анонимные звонки и сообщения о минировании различных объектов Петербурга поступают третью неделю подряд. За это время были эвакуированы ученики и работники нескольких десятков школ в разных районах, вузов, в частности университета ИТМО. Волна звонков с угрозами затронула торговые центры, Эрмитаж. Все они оказались ложными.

Напомним, 5 марта в Москве был эвакуирован московский бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Правоохранители при проверки не обнаружили ничего подозрительного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #школы #минирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...