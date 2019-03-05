Десять школ Петербурга эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учеников и учителей десяти петербургских школ эвакуировали во вторник после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Большинство школ, в адрес которых были направлены угрозы, находятся в Красносельском районе на юге Петербурга.

Анонимные звонки и сообщения о минировании различных объектов Петербурга поступают третью неделю подряд. За это время были эвакуированы ученики и работники нескольких десятков школ в разных районах, вузов, в частности университета ИТМО. Волна звонков с угрозами затронула торговые центры, Эрмитаж. Все они оказались ложными.

Напомним, 5 марта в Москве был эвакуирован московский бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Правоохранители при проверки не обнаружили ничего подозрительного.