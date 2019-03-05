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15:42   5 Марта 2019
Россия

Подмосковные власти закупили 10 тысяч путевок в летние лагеря детям-инвалидам

Подмосковные власти закупили 10 тысяч путевок в летние лагеря детям-инвалидам

Московские власти купят 1- тысяч путевок в лагеря для отдыха в Крыму, Подмосковье и Кавказе для детей с инвалидностью в текущем году. Об этом стало известно 5 марта в от министра социального развития Московской области Ирины Фаевской. 

По ее словам, в текущем году закуплено более 8000 тысяч путевок на сумму более 216 миллионов рублей. Планируется закупить дополнительно более 1,3 тысячи путевок еще на 33 миллиона рублей. Таким образом, в этом году более 9900 детей и сопровождающих их лиц обеспечат путевками. 

Она также подчеркнула, что дети-инвалиды обычно ездят в оздоровительные лагеря вместе с сопровождающими лицами, которыми могут выступать мать или отец ребенка, или другие лица с оформленной на них доверенностью. 

Лагеря, в которые приобретаются путевки властями Подмосковья, находятся в Московской области, средней полосе России, Крыму, Кавказских Минеральных Водах, Краснодарском крае.

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Автор: Софья Белоцерковская
#летний лагерь #оздоровительный лагерь #ребенок инвалид

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