Подмосковные власти закупили 10 тысяч путевок в летние лагеря детям-инвалидам

Московские власти купят 1- тысяч путевок в лагеря для отдыха в Крыму, Подмосковье и Кавказе для детей с инвалидностью в текущем году. Об этом стало известно 5 марта в от министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

По ее словам, в текущем году закуплено более 8000 тысяч путевок на сумму более 216 миллионов рублей. Планируется закупить дополнительно более 1,3 тысячи путевок еще на 33 миллиона рублей. Таким образом, в этом году более 9900 детей и сопровождающих их лиц обеспечат путевками.

Она также подчеркнула, что дети-инвалиды обычно ездят в оздоровительные лагеря вместе с сопровождающими лицами, которыми могут выступать мать или отец ребенка, или другие лица с оформленной на них доверенностью.

Лагеря, в которые приобретаются путевки властями Подмосковья, находятся в Московской области, средней полосе России, Крыму, Кавказских Минеральных Водах, Краснодарском крае.