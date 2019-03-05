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16:06   5 Марта 2019
Россия

Минприроды перечислило тормозящие «мусорную реформу» регионы РФ

Минприроды перечислило тормозящие «мусорную реформу» регионы РФ

Глава Министерства природы России Владимир Логинов перечислил пятнадцать регионов страны, тормозящих «мусорную реформу».

По данным главы ведомства, в их число входит Владимирская, Курганская, Ленинградская, Амурская, Еврейская, Архангельская, Рязанская и Омская области, Пермский, Забайкальский, Хабаровский края, а также Ненецкий округ, Бурятия, Санкт-Петербург и Москва.

«Из них только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили свои планы, дорожные карты по вхождению в реформу», — отметил министр.

По его словам, речь идет об Амурской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае.

С начала текущего года в стране работает новая система регулирования услуг по обращению с твердым мусором. Региональные операторы должны работать с ТКО, . Транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов станут их главной задачей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #минприроды #мусорная реформа

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