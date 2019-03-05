Минприроды перечислило тормозящие «мусорную реформу» регионы РФ

Глава Министерства природы России Владимир Логинов перечислил пятнадцать регионов страны, тормозящих «мусорную реформу».

По данным главы ведомства, в их число входит Владимирская, Курганская, Ленинградская, Амурская, Еврейская, Архангельская, Рязанская и Омская области, Пермский, Забайкальский, Хабаровский края, а также Ненецкий округ, Бурятия, Санкт-Петербург и Москва.

«Из них только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили свои планы, дорожные карты по вхождению в реформу», — отметил министр.

По его словам, речь идет об Амурской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае.

С начала текущего года в стране работает новая система регулирования услуг по обращению с твердым мусором. Региональные операторы должны работать с ТКО, . Транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов станут их главной задачей.